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        Hatay'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Hatay'ın Hassa ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 01:39 Güncelleme: 24.09.2024 - 01:50
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        Hatay'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Hatay'ın Hassa ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        B.B.K'nın kullandığı 27 ARV 436 plakalı motosiklet, Akbez Mahallesi'nde M.K. idaresindeki 31 AOV 914 plakalı otomobille çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada motosiklet sürücüsü B.B.K. olay yerinde hayatını kaybetti.

        Yaralanan otomobil sürücüsü M.K. ile motosikletteki A.B. sağlık ekiplerince Hassa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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