Hatay'da Ahilik Haftası kutlandı

Hatay'da Ahilik Haftası kapsamında düzenlenen törende yılın ahisi seçilen 77 yaşındaki esnaf Mustafa Gürler'e kaftan giydirildi.

Vali Mustafa Masatlı, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen törende, "Türkiye Yüzyılı" idealinin en güçlü ayaklarından birini esnaf ve sanatkarların oluşturduğunu söyledi.

Ahiliğin önemli bir değer olduğunu belirten Masatlı, "Bu köklü geleneğimizin izinden yürümek ve bu değerleri gelecekteki kuşaklarımıza aktarmak hepimizin en öncelikli sorumluluğudur." dedi.