Hatay'da görev sırasında kalp krizi geçiren itfaiye personeli hayatını kaybetti

Öntürk, mesajında, "Serinyol İtfaiye Grubu personelimiz Mehmet Aytaş'ın, yangın söndürme görevi sırasında kalp krizi geçirerek vefat ettiği haberini derin bir teessürle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm yakınlarına sabır diliyorum. Başımız sağ olsun." ifadesini kullandı.

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