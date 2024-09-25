Hatay'da motosiklet çaldıkları iddiasıyla yakalanan 4 zanlı tutuklandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde motosiklet çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde motosiklet çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Denizciler Orhantepe Mahallesi'ndeki motosiklet hırsızlığına ilişkin çalışma başlattı.
Kimlikleri tespit edilen şüpheliler C.A, C.B, M.G. ve A.K.K. operasyonla yakalandı.
Zanlıların adreslerinde motosiklet parçaları ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı tutuklandı.
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