Hatay'da tefecilik operasyonunda 3 zanlı yakalandı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde tefecilik yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde tefecilik yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.
Valiliğin açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tefecilik suçundan aranan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
İlçedeki 5 adrese düzenlenen operasyonda S.S, S.Ş. ve H.Ş. yakalandı.
Adreslerde 20 çek, 3 senet, 48 tam altın, 26 çeyrek altın, 200 bin 400 lira ve 5 alacak verecek defteri ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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