Hatay'da tefecilik operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Adreslerde 20 çek, 3 senet, 48 tam altın, 26 çeyrek altın, 200 bin 400 lira ve 5 alacak verecek defteri ele geçirildi.

Valiliğin açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tefecilik suçundan aranan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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