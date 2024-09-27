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        TCG Karadeniz Ereğli gemisi, İskenderun'da ziyarete açıldı

        TCG Karadeniz Ereğli gemisi, Preveze Deniz Zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü kapsamında Hatay'ın İskenderun ilçesinde vatandaşların ziyaretine açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 16:01 Güncelleme: 27.09.2024 - 16:28
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        TCG Karadeniz Ereğli gemisi, İskenderun'da ziyarete açıldı
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        TCG Karadeniz Ereğli gemisi, Preveze Deniz Zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü kapsamında Hatay'ın İskenderun ilçesinde vatandaşların ziyaretine açıldı.

        Mersin Limanı'ndan gelen TCG Karadeniz Ereğli gemisi, İskenderun İskelesi'ne yanaştı.

        Buraya demirlenen gemi, vatandaşların ziyaretine açıldı.

        Ziyaret için gelenlere askeri personel tarafından gemiyle ilgili bilgi verildi.

        Vatandaşlar, gemiyi gezip hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Preveze Deniz Zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü kapsamında ziyarete açılan gemide, şehit aileleri için protokol yemeği de organize edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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