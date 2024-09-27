Hatay'da trafik kazasında yaralanan motosiklet sürücüsü hastanede yaşamını yitirdi

Atatürk Mahallesi'nde dün gece karşı yönden gelen motosiklete çarpmamak için manevra yaptığı 31 SP 924 plakalı motosikletinin devrilmesi nedeniyle yaralanan Yüksel Miçooğulları (60), tedavi gördüğü Samandağ Devlet Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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