Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da trafik kazasında yaralanan motosiklet sürücüsü hastanede yaşamını yitirdi

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde motosikletinin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 22:38 Güncelleme: 27.09.2024 - 22:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da trafik kazasında yaralanan motosiklet sürücüsü hastanede yaşamını yitirdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde motosikletinin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Atatürk Mahallesi'nde dün gece karşı yönden gelen motosiklete çarpmamak için manevra yaptığı 31 SP 924 plakalı motosikletinin devrilmesi nedeniyle yaralanan Yüksel Miçooğulları (60), tedavi gördüğü Samandağ Devlet Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Miçooğulları'nın cenazesi, defin işlemleri için morga kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail: Nasrallah öldürüldü
        İsrail: Nasrallah öldürüldü
        İsrail Lübnan’da ne hedefliyor?
        İsrail Lübnan’da ne hedefliyor?
        Hizbullah lideri kim?
        Hizbullah lideri kim?
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        Vali de tepki gösterdi! Yaşlı adama feci darp!
        Vali de tepki gösterdi! Yaşlı adama feci darp!
        Galatasaray rekor için sahada
        Galatasaray rekor için sahada
        Müşterisine yüzde 300, çalışanlarına yüzde 40 zam
        Müşterisine yüzde 300, çalışanlarına yüzde 40 zam
        'Sorunsuz' evlenmenin yolu
        'Sorunsuz' evlenmenin yolu
        Böyle anne olmaz olsun! 4 sapıktan aynı ifade!
        Böyle anne olmaz olsun! 4 sapıktan aynı ifade!
        Dünyanın en eski dili hangisi?
        Dünyanın en eski dili hangisi?
        Hastanede bir korsan
        Hastanede bir korsan
        Kadın, ön kaputa ve cama çarpıp can verdi! Sürücüden şaşırtan savunma!
        Kadın, ön kaputa ve cama çarpıp can verdi! Sürücüden şaşırtan savunma!
        Ahu Tuğba'ya veda
        Ahu Tuğba'ya veda
        Apple'ın kurucularından Steve Wozniak Habertürk'e konuştu
        Apple'ın kurucularından Steve Wozniak Habertürk'e konuştu
        Rus fenomen Tatiana 'kusursuz' çıktı!
        Rus fenomen Tatiana 'kusursuz' çıktı!
        Haftanın paylaşımları çocuk üzerine
        Haftanın paylaşımları çocuk üzerine
        Bıçakladı, 4 ay hapis yattı, çıkıp öldürdü! Kanlı husumet!
        Bıçakladı, 4 ay hapis yattı, çıkıp öldürdü! Kanlı husumet!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kurumlar vergisinde yeni düzenleme
        Kurumlar vergisinde yeni düzenleme
        Beşiktaş'ta Kayseri'de eskiye dönüş
        Beşiktaş'ta Kayseri'de eskiye dönüş

        Benzer Haberler

        Depremlerden etkilenen Hatay'da Mustafa Kemal Üniversitesi yüzde 100 dolulu...
        Depremlerden etkilenen Hatay'da Mustafa Kemal Üniversitesi yüzde 100 dolulu...
        Üniversiteyi kazanan öğrencilere, Kariyer ve Motivasyon Kampları'ndan yarar...
        Üniversiteyi kazanan öğrencilere, Kariyer ve Motivasyon Kampları'ndan yarar...
        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Bulut, Hatay'da
        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Bulut, Hatay'da
        Hatay'da motosiklet kazasında 1 kişi ağır yaralandı
        Hatay'da motosiklet kazasında 1 kişi ağır yaralandı
        Hatay'da Antakya Gastronomi Çarşısı hizmete girdi
        Hatay'da Antakya Gastronomi Çarşısı hizmete girdi
        Hatay'da durdurulan otomobilde 8 bin 400 uyuşturucu hap ele geçirildi
        Hatay'da durdurulan otomobilde 8 bin 400 uyuşturucu hap ele geçirildi