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        Hatay'da kocası tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

        Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde kocası tarafından bıçaklanan kadın yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 13:44 Güncelleme: 28.09.2024 - 13:44
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        Hatay'da kocası tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti
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        Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde kocası tarafından bıçaklanan kadın yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi'ndeki evde Yusuf K. (34) ile karısı Ayşe K. (34) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Karısına bıçakla saldıran Yusuf K, olay yerinden kaçtı.

        Zanlının annesinin ihbarı üzerine ikamete 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

        Sağlık ekibinin incelemesinde, 5 çocuk annesinin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Polis ekipleri, Yusuf K'nin yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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