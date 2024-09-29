Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde komşular arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 14:07 Güncelleme: 29.09.2024 - 14:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde komşular arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Numune Mahallesi'nde komşular arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

        Kavga sırasında Bilal K. ile Ferdi B. bıçakla yaralandı.

        Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralılardan Bilal K, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Emre T. ile Murat T'yi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Reuters: Nasrallah'ın cansız bedeni enkaz altından çıkarıldı
        Reuters: Nasrallah'ın cansız bedeni enkaz altından çıkarıldı
        Kayıp üniversite öğrencisi Rojin aranıyor: Cep telefonu ve kulaklığı bulundu
        Kayıp üniversite öğrencisi Rojin aranıyor: Cep telefonu ve kulaklığı bulundu
        Yoğun bakımlarında saldırı!
        Yoğun bakımlarında saldırı!
        Okan Buruk'un hakemi tehdit görüntüleri ortaya çıktı
        Okan Buruk'un hakemi tehdit görüntüleri ortaya çıktı
        Akşam saatlerine dikkat! Meteoroloji'den Marmara uyarısı
        Akşam saatlerine dikkat! Meteoroloji'den Marmara uyarısı
        Beyrut'ta büyük yıkım!
        Beyrut'ta büyük yıkım!
        İngiltere'den radikal önlem: Suyu kirletene hapis
        İngiltere'den radikal önlem: Suyu kirletene hapis
        Bakan Şimşek'ten işletmeler için uyarı
        Bakan Şimşek'ten işletmeler için uyarı
        Pazar yeri kana bulanmıştı! İşte cinayetin sebebi
        Pazar yeri kana bulanmıştı! İşte cinayetin sebebi
        Defnedildiği gün unutuldu
        Defnedildiği gün unutuldu
        "Kasımpaşa zoru başardı!"
        "Kasımpaşa zoru başardı!"
        Adana'nın kazananı
        Adana'nın kazananı
        Türkiye’deki 'yeni nesil mafya' hakkında neler biliniyor?
        Türkiye’deki 'yeni nesil mafya' hakkında neler biliniyor?
        Dünyada bir ilk
        Dünyada bir ilk
        "Buruk'un şımarıklığı ve fantezisi..."
        "Buruk'un şımarıklığı ve fantezisi..."
        Mourinho'nun Antalyaspor 11'i
        Mourinho'nun Antalyaspor 11'i
        Sivrisinekler insanları nasıl tespit eder?
        Sivrisinekler insanları nasıl tespit eder?
        Çocuklarda görülen PANS ve PANDAS sendromlarına dikkat!
        Çocuklarda görülen PANS ve PANDAS sendromlarına dikkat!
        Zamanda yolculuk
        Zamanda yolculuk
        En büyük pişmanlığını açıkladı
        En büyük pişmanlığını açıkladı

        Benzer Haberler

        Samandağ'da yenidoğan yoğun bakım ünitesi açıldı
        Samandağ'da yenidoğan yoğun bakım ünitesi açıldı
        Babasından öğrendiği tenekeciliği 70 yıldır aynı atölyede sürdürüyor
        Babasından öğrendiği tenekeciliği 70 yıldır aynı atölyede sürdürüyor
        Samandağ'da haşereyle mücadele kapsamında dronla ilaçlama yapıldı
        Samandağ'da haşereyle mücadele kapsamında dronla ilaçlama yapıldı
        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hatay'da narenciye hasadına katıldı
        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hatay'da narenciye hasadına katıldı
        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hatay'da sektör temsilcileriyle bulu...
        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hatay'da sektör temsilcileriyle bulu...
        Bakan Yumaklı: Deprem bölgesindeki 11 il için 46 milyarlık su yatırımının 1...
        Bakan Yumaklı: Deprem bölgesindeki 11 il için 46 milyarlık su yatırımının 1...