İskenderun'da asayiş uygulamalarında 27 şüpheli yakalandı

Uygulamalarda, 2 bin 565 araç ve 703 motosiklet incelendi, eksiklikleri bulunan 10 motosiklet trafikten men edildi.

Valiliğin açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 28 ve 29 Eylül'de yapılan asayiş uygulamasında 4 bin 864 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontolü yapıldı.

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