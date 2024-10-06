Hatay'da depremlerde hasar gören kuyumcu dükkanında çıkan yangın söndürüldü
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar aldığı gerekçesiyle boşaltılan kuyumcu dükkanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar aldığı gerekçesiyle boşaltılan kuyumcu dükkanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Tarihi Uzun Çarşı Kuyumcular Pasajı'ndaki metruk halde bulunan dükkanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
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