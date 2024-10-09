Hatay'da ilkokul öğrencileri derse girmeden önce okul bahçesinde egzersiz yapıyor

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, bir ilkokulda öğrenciler derse girmeden önce okul bahçesinde egzersiz yapıyor.

Yeşil Mahallesi'ndeki 23 Nisan İlkokulu'nda, 2 yıl önce başlatılan "egzersizli yaşam" uygulaması devam ediyor.

Her sabah okula gelen öğrenciler nöbetçi öğretmenlerinin eşliğinde 10 dakika egzersiz hareketi yapıyor.

Okul Müdürü Tahsin Altan, gazetecilere, egzersiz uygulamasını okullarında alışkanlık haline getirdiklerini söyledi.

Başlatılan aktivitenin öğrenci velileri tarafından da desteklendiğini anlatan Altan, "Öğrencilerimizin sabah sporuyla derslere daha enerjik ve neşeli başladıklarını, derslerinde çok daha verimli oldukların gördük." dedi.