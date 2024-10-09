Büyükşehir Belediye Başkanı Öntürk yangından etkilenen sanayi esnafıyla görüştü
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Antakya Sanayi Sitesi'nde çıkan yangında işletmeleri zarar gören esnafı ziyaret etti.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Antakya Sanayi Sitesi'nde çıkan yangında işletmeleri zarar gören esnafı ziyaret etti.
Öntürk, sanayi sitesinde 5 Ekim'de çıkan yangında hasar oluşan 7 mobilya işletmesini ziyaret etti.
Esnafla görüşen Öntürk, mağduriyetin giderilmesi için Antakya Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde destekte bulunacaklarını belirtti.
Öntürk, itfaiye istasyonunun eksikliklerinin giderileceğini kaydetti.
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