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        Büyükşehir Belediye Başkanı Öntürk yangından etkilenen sanayi esnafıyla görüştü

        Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Antakya Sanayi Sitesi'nde çıkan yangında işletmeleri zarar gören esnafı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 17:30 Güncelleme: 09.10.2024 - 17:44
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        Büyükşehir Belediye Başkanı Öntürk yangından etkilenen sanayi esnafıyla görüştü
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        Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Antakya Sanayi Sitesi'nde çıkan yangında işletmeleri zarar gören esnafı ziyaret etti.

        Öntürk, sanayi sitesinde 5 Ekim'de çıkan yangında hasar oluşan 7 mobilya işletmesini ziyaret etti.

        Esnafla görüşen Öntürk, mağduriyetin giderilmesi için Antakya Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde destekte bulunacaklarını belirtti.

        Öntürk, itfaiye istasyonunun eksikliklerinin giderileceğini kaydetti.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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