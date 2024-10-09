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        Hatay'da depremzedelere istihdam sağlaması hedeflenen merkez tanıtıldı

        Hatay'da depremzedelerin istihdamına katkı sağlaması hedeflenen Hatay Kariyer ve İstihdam Merkezinin tanıtımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 19:58 Güncelleme: 09.10.2024 - 19:58
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        Hatay'da depremzedelere istihdam sağlaması hedeflenen merkez tanıtıldı
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        Hatay'da depremzedelerin istihdamına katkı sağlaması hedeflenen Hatay Kariyer ve İstihdam Merkezinin tanıtımı yapıldı.

        Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan merkezin tanıtımı, Kisecik EXPO Büyükşehir Belediyesi yerleşkesinde gerçekleştirildi.

        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, buradaki konuşmasında, merkezin, iş arayıp bulamayan, nasıl bir iş aradığına karar veremeyen, danıştığı kişilerden yeterli bilgi alamayan vatandaşlara yardımcı olmak ve istihdam oluşturmak için kurulduğunu söyledi.

        Kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde çalışılarak istihdamı kolaylaştırmayı hedeflediklerini dile getiren Masatlı, şunları ifade etti:

        "İnsanlar İŞKUR'a ulaşıyorlar, önemli olan bunu daha geniş bir yelpazede, Türk kamu kurum ve kuruluşları işbirliği, sivil toplum örgütlerinin katılımıyla beraber her tarafa yaymaktır. Bunun için de Büyükşehir Belediye Başkanlığı'mız bir model oluşturarak model çerçevesinde tüm paydaşlarla bir arada çalışarak iş arayan insanlarımızla işveren insanlarımızı ilk anlamda ilk potada buluşturup gerekiyorsa eğitimleri, sertifikaları gibi buna benzer donanımla ilgili hususlar varsa bunları da gerçekleştirmek için faaliyette bulunacaktır."

        Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk de gençleri meslek sahibi yapmayı ve kalıcı bir iş imkanı yaratmayı hedeflediklerini söyledi.

        Büyükşehir Belediyesi olarak projenin takipçisi olacaklarını belirten Öntürk, şunları kaydetti:

        "Bu projenin zorluklarını biliyorum, karşılaşacağımız sıkıntıları biliyorum ama bizim görevimiz doğru yolda, doğru hizmeti zor işleri başarmak için mücadele etmek olmalı. Şimdi bunların hepsini tek tek ele alıp bu sistemi inşallah genişleteceğiz ve şehrimizin ayağa kalkmasını, ekonomisini inşallah beraber güçlendireceğiz. Bir yandan gençlerimize iş imkanı sunacağız, bir yandan da işletmelerin daha kaliteli daha iş bilir ekonomiye katkı sağlayacak personellerle ekonomimizi canlandırmak."

        Konuşmaların ardından Vali Masatlı ile Öntürk proje ilişkin imzaları attı.

        Törene, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve oda başkanları katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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