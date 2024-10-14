Hatay'da depremde hasar aldığı için yıkılan okulun yerine yenisi yapıldı

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alması nedeniyle yıkılan lisenin hayırseverlerin desteğiyle inşa edilen yeni binası törenle açıldı.

Merkez Antakya ilçesi Vali Ürgenpaşa Mahallesi'ndeki Ali Sayar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin kontrollü yıkımının ardından yerine Hugo Boss Vakfı ile Ahbap Derneği işbirliğinde yeni okul yaptırıldı.

Çelik konstrüksiyon​​​​​​la inşa edilen, içerisinde 16 derslik, 4 laboratuvar ve tekstil atölyesi bulunan lisenin açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz, törende, 6 Şubat depremleri nedeniyle hasar gören okullar için devlet kurumları ve hayırseverlerin desteğiyle ciddi çalışmalar yürütüldüğünü söyledi. Kentte 110 okulun yapımının tamamlandığını belirten Tüysüz, "Hatay'da 113 okulumuzda çalışmalar devam ediyor. Bunların 13'ü yine Ahbap Derneğince yaptırılıyor. İnşallah önümüzdeki yılın sonuna kadar daha fazlasını bekliyoruz." dedi. Hugo Boss Tekstil Sanayi Genel Müdürü Arif Kaya da deprem bölgesine yardım eli uzatmak için herkes gibi seferber olduklarını anlattı.

Afetin ardından Hatay'a yaklaşık 8 bin kışlık kıyafet sevkiyatı gerçekleştirdiklerini dile getiren Kaya, "Akabinde çalışanlarımız aralarında yüklü miktar bağış toplayıp 10 konteyner gıda ve hijyen gibi ihtiyaç malzemesi gönderdi." diye konuştu. Kaya, Ahbap Derneğinin desteğiyle okul yaptırmaya karar verdiklerini, 2025'ten itibaren okul ve içerisine kurdukları tekstil atölyesinin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak bütçeyi ayırdıklarını kaydetti. Ahbap Derneğinin kurucusu şarkıcı Haluk Levent de okulun açılışından mutluluk duyduğunu vurgulayarak, öğrencilere konserde buluşma sözü verdi.