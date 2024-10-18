Hatay'da polis dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyardı
Belen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirdi.
Belen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirdi.
Belen Millet Bahçesi'nde kurulan pazarı ziyaret eden ekipler, vatandaşlara bir araya geldi.
Çeşitli dolandırıcılık yöntemleri hakkında bilgi veren ekipler, vatandaşlardan bu konuda dikkati olmasını istedi.
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