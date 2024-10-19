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        Hatay'da huzur ve güven uygulaması yapıldı

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, polis ekiplerince huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 22:53 Güncelleme: 19.10.2024 - 22:57
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        Hatay'da huzur ve güven uygulaması yapıldı
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        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, polis ekiplerince huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uygulama kapsamında ilçenin birçok noktasında denetleme alanları oluşturdu.

        Ekipler, 212 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünü yaptı.

        Sorgulanan 130 araçtan 9'unun sürücüsüne çeşitli ihlallerden dolayı idari para cezası uygulandı.

        Yapılan aramalarda 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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