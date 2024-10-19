Hatay'da huzur ve güven uygulaması yapıldı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, polis ekiplerince huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, polis ekiplerince huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uygulama kapsamında ilçenin birçok noktasında denetleme alanları oluşturdu.
Ekipler, 212 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünü yaptı.
Sorgulanan 130 araçtan 9'unun sürücüsüne çeşitli ihlallerden dolayı idari para cezası uygulandı.
Yapılan aramalarda 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.
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