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        Hatay'da aile sağlığı merkezinde çıkan yangın söndürüldü

        Hatay'ın Antakya ilçesinde aile sağlığı merkezinde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2024 - 12:58 Güncelleme: 20.10.2024 - 12:58
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        Hatay'da aile sağlığı merkezinde çıkan yangın söndürüldü
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        Hatay'ın Antakya ilçesinde aile sağlığı merkezinde çıkan yangın söndürüldü.

        Anayazı Mahallesi'ndeki merkezde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın merkezde hasara yol açtı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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