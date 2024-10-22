Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Hatay'da ziyaretlerde bulundu

Görüşmenin ardından Türkiye Diyanet Vakfı Güzel İşler Merkezi'ne geçen Erbaş, buradaki terzi atölyesi ve kütüphane ile kadınların yöresel ürünlerinin sergilendiği alanı inceledi.

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