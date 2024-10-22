Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Hatay'da ziyaretlerde bulundu
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hatay'da bazı ziyaretler gerçekleştirdi.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hatay'da bazı ziyaretler gerçekleştirdi.
Erbaş, kentteki programı kapsamında Hatay Valisi Mustafa Masatlı'yı makamında ziyaret etti.
Görüşmenin ardından Türkiye Diyanet Vakfı Güzel İşler Merkezi'ne geçen Erbaş, buradaki terzi atölyesi ve kütüphane ile kadınların yöresel ürünlerinin sergilendiği alanı inceledi.
Erbaş, sonrasında İl Müftülüğüne ziyarette bulundu, İyilik Çarşısı'nı gezdi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.