Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Hatay'da toplu açılış ve temel atma törenine katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hatay'da yapımı tamamlanan 9 Kur'an kursunun açılışı ile 5 projenin temel atma törenine katıldı.

Erbaş, Hacı Naciye Alagöz Kur'an Kursu önünde düzenlenen törende, cahiliyeyi ortadan kaldıran en büyük mucizenin Kur'an-ı Kerim olduğunu söyledi.

Çocukların kurslarda değerlerini öğrendiğini belirten Erbaş, "Binlerce hoca hanım, çocuklarımıza anne şefkatiyle yaklaşıyor. Çocuk gelişim sertifikalarına sahip, ilahiyat fakültesi mezunu hoca hanımlar, çocuklarımızı 'Değerlerimize en güzel şekilde uysunlar, onları öğrensinler' düşüncesi içerisinde yetiştirmeye gayret ediyor." diye konuştu.

Erbaş, kursların tüm vatandaşlara açık olduğunu vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Hafızlık Kur'an kurslarımızda, 85 bin kadar gencimiz, kızlarımız, çocuklar hafızlık yapıyor. Yetişkinlere yönelik ihtiyaç odaklı Kur'an kurslarımıza 500 bin civarında vatandaşımız devam ediyor. Ev hanımları, dini mübin-i İslam'ı, temel dini bilgilerini öğreniyorlar. Vaktiyle Kur'an-ı Kerim'i öğrenememiş hanım kardeşlerimiz, yaşları kaç olursa olsun daha önce alamadıkları o eğitimi Kur'an kurslarımızda alıyor, adeta geçmiş yılların telafisini yapıyor. O yüzden Kur'an kurslarımızın değeri çok önemli. Yıllık 1 milyon civarında öğrencimiz, Kur'an kurslarımızdan istifade ediyor."