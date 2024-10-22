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        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Hatay'da toplu açılış ve temel atma törenine katıldı

        Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hatay'da yapımı tamamlanan 9 Kur'an kursunun açılışı ile 5 projenin temel atma törenine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 15:48 Güncelleme: 22.10.2024 - 16:10
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        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Hatay'da toplu açılış ve temel atma törenine katıldı
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        Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hatay'da yapımı tamamlanan 9 Kur'an kursunun açılışı ile 5 projenin temel atma törenine katıldı.

        Erbaş, Hacı Naciye Alagöz Kur'an Kursu önünde düzenlenen törende, cahiliyeyi ortadan kaldıran en büyük mucizenin Kur'an-ı Kerim olduğunu söyledi.

        Çocukların kurslarda değerlerini öğrendiğini belirten Erbaş, "Binlerce hoca hanım, çocuklarımıza anne şefkatiyle yaklaşıyor. Çocuk gelişim sertifikalarına sahip, ilahiyat fakültesi mezunu hoca hanımlar, çocuklarımızı 'Değerlerimize en güzel şekilde uysunlar, onları öğrensinler' düşüncesi içerisinde yetiştirmeye gayret ediyor." diye konuştu.

        Erbaş, kursların tüm vatandaşlara açık olduğunu vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

        "Hafızlık Kur'an kurslarımızda, 85 bin kadar gencimiz, kızlarımız, çocuklar hafızlık yapıyor. Yetişkinlere yönelik ihtiyaç odaklı Kur'an kurslarımıza 500 bin civarında vatandaşımız devam ediyor. Ev hanımları, dini mübin-i İslam'ı, temel dini bilgilerini öğreniyorlar. Vaktiyle Kur'an-ı Kerim'i öğrenememiş hanım kardeşlerimiz, yaşları kaç olursa olsun daha önce alamadıkları o eğitimi Kur'an kurslarımızda alıyor, adeta geçmiş yılların telafisini yapıyor. O yüzden Kur'an kurslarımızın değeri çok önemli. Yıllık 1 milyon civarında öğrencimiz, Kur'an kurslarımızdan istifade ediyor."

        Eğitim programlarından binlerce kişinin yararlandığını dile getiren Erbaş, kurs binalarının yapım ve tadilatlarında emeği geçenlere teşekkür etti.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde vefat edenlere Allah'tan rahmet, tedavi görenlere de şifa dileyen Erbaş, şunları kaydetti:

        "Birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun. Bu tür sıkıntılı anlarda milletimizin yardımlaşması, dayanışması bir insanlık örneğidir, bütün insanlığa örnektir. Bu değerlerimizi devam ettirmeyi, birbirimize karşı muhabbet içerisinde yardımlaşarak dayanışma ruhu içerisinde olmayı ilelebet Rabb'imiz devletimize, milletimize nasip eylesin."

        Vali Mustafa Masatlı da kursların hayırlı olmasını temenni etti.

        Konuşmaların ardından Erbaş, Masatlı ve beraberindekiler, 9 Kur'an kursunun açılış kurdelesini kesti, Müftü Ömer Faruk Bilgili Diyanet Gençlik Merkezi, Arslanoğlu Camisi, Hz. Hafsa Yatılı Hafızlık Kız Kur'an Kursu, Kırıkhan Hafızlık Kur'an Kursu Külliyesi Hacı Bekir Öntürk Camisi ve Seher Karaköse 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nun temelinin atılması için butona bastı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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