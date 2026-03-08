Canlı
        Hatay Haberleri

        Hatay'da kaza yapan otomobilde çıkan yangın söndürüldü

        Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde kaza yapan otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2026 - 21:50
        Hatay'da kaza yapan otomobilde çıkan yangın söndürüldü

        Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde kaza yapan otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Y.B. idaresindeki 31 AIF 382 plakalı otomobil, Kırıkhan-Antakya yolunun Topboğazı mevkisinde refüje çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle otomobil alev alırken, Y.B. çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Y.B. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, araç kullanılamaz hale geldi.

