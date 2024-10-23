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        GÜNCELLEME - Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde dün çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 08:34 Güncelleme: 23.10.2024 - 08:34
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        GÜNCELLEME - Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde dün çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

        Küllü mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangına Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin gece boyunca karadan müdahalesi devam etti.

        Dün akşam havanın kararması nedeniyle ara verilen havadan müdahale, günün ilk ışıklarıyla söndürme helikopterleriyle yeniden başladı.

        Zorlu arazi şartlarında çalışan ekiplerin uzun uğraşları sonucu alevler kontrol altına alındı.

        Yangının söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışması yapılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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