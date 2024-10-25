Antakya'da çıkan orman yangını söndürüldü
Hatay'ın Antakya ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Hatay'ın Antakya ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Serinyol Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün gece dumanların yükseldiğini görenler durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını, büyümeden söndürdü.
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