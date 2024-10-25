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        Hatay'da çıkan ev yangın söndürüldü

        Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yangın çıkan müstakil evde hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 12:07 Güncelleme: 25.10.2024 - 12:12
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        Hatay'da çıkan ev yangın söndürüldü
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        Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yangın çıkan müstakil evde hasar oluştu.

        Menderes Mahallesi'ndeki müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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