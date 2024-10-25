Hatay'da çıkan ev yangın söndürüldü
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yangın çıkan müstakil evde hasar oluştu.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yangın çıkan müstakil evde hasar oluştu.
Menderes Mahallesi'ndeki müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.
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