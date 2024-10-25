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        Hatay'da şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Hatay'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 16:32 Güncelleme: 25.10.2024 - 16:44
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        Hatay'da şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
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        Hatay'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

        Servet Mecit'in (31) kullandığı 07 BOS 294 plakalı otomobil, Kırıkhan-Hassa kara yolu Deliçay mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

        Kazada, otomobildeki 5 kişi yaralandı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye, emniyet ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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