Bakan Yerlikaya "Yeniden Daha Güçlü Anadolu" 130 Bin Konut Anahtar Teslim Töreni'nde konuştu:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Ülkemizin barış ve esenliğine, kardeşliğine pusu kuran tüm hainler, inlerine girdiğimiz, karanlık dünyalarını başlarına yıktığımız eli kanlı teröristler, hangi deliğe saklanırlarsa saklansınlar, onlar için kurtuluş yok." dedi.

Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Gülderen Mahallesi TOKİ Konutlarında düzenlenen, "Yeniden Daha Güçlü Anadolu" 130 Bin Konut Anahtar Teslimi, Kura Çekimi ve Toplu Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, yerli ve milli sanayinin göz bebeği Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinde (TUSAŞ) meydana gelen hain terör saldırısında hayatını kaybeden şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Yaralılara da acil şifalar temenni eden Yerlikaya, şöyle devam etti: "Barış kenti, medeniyetler diyarı Hatay'ımızda vurgulamak isterim ki; ülkemizin barış ve esenliğine, kardeşliğine pusu kuran tüm hainler, inlerine girdiğimiz, karanlık dünyalarını başlarına yıktığımız eli kanlı teröristler, hangi deliğe saklanırlarsa saklansınlar, onlar için kurtuluş yok. Mücadelemiz vatan topraklarımızdan terörü yok edene kadar kararlılıkla devam edecektir." Yerlikaya, Hatay'ın 6 Şubat 2023 sabahı, en zorlu günlerinden birine uyandığını belirterek o gün, 11 ilde büyük yıkımlara neden olan, binlerce canı hayattan koparan, asrın felaketiyle karşı karşıya kaldıklarını hatırlattı.

- "Asrın felaketini, asrın birlikteliğine dönüştürdük" Bu felaketin sadece binaları yıkmadığını, nice hayalleri ve umutları enkaz altında bıraktığını vurgulayan Yerlikaya, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Keder, yürekten yüreğe dağıldı. Yaşadığımız her kayıp, geride acı ve hüzün bıraktı. Takdiri ezele teslimdik ama gayrete de aşıktık. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın yüksek iradesi ve liderliğinde, millet olarak ayağa kalktık, gayret, mücadele ettik, acımızı da ekmeğimizi de bölüştük. Hazreti Ömer 'Sabır, boyun eğmek değil, mücadele etmektir' buyuruyor ya; gün geldi gözyaşlarımızı içimize akıttık ama mücadele sahasını terk etmedik. Hamdolsun asrın felaketini, asrın birlikteliğine dönüştürdük. El birliğiyle dünyanın en büyük iyileştirme operasyonunu hayata geçirdik çünkü medeniyetlerin buluşma noktası, birliğin, beraberliğin, hoşgörünün şehri Hatay, yine bütün heybetiyle ayağa kalkmalıydı."

Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Hatay'ı eskisinden daha görkemli, güvenli bir şehir haline getirinceye kadar bize durmak yok." sözünü hatırlatarak, bu mücadelede asla umutsuzluğa kapılmadıklarını, karamsarlığa düşmediklerini dile getirdi. Bugün deprem konutlarının 4'üncü kura çekim ve anahtar teslim törenini büyük bir gurur ve heyecanla gerçekleştirdiklerini belirten Yerlikaya, şunları kaydetti: "Bugüne kadar dünyanın en büyük konut seferberliğiyle 11 ilimizde inşa ettiğimiz 101 bin 254 konutumuzu hak sahiplerimize teslim etmiştik. Bugün de birazdan 29 bin 311 konutumuzun kuralarını çekip anahtarlarını siz kıymetli ailelerimize teslim edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın verdiği sözü yerine getirmek için bu yıl sonuna kadar hedefimiz 200 bin konutu, o sıcak yuvaları, inşallah hak sahiplerine teslim edeceğiz."

Hatay'da bugüne kadar 18 bin 404 konutun kurasını çektiklerini ve hak sahiplerine dağıttıklarını hatırlatan Yerlikaya, bugün de 7 bin 856 konutun daha kurasını çektiklerini söyledi. Yerlikaya, böylece şimdilik Hatay'da 26 bin 260 konutu hak sahibi ailelere teslim etmiş olacaklarını ifade etti. Hataylılara yeni yuvalarının hayırlı olmasını dileyen Yerlikaya, kalıcı konutların yapımında, başta güçlü iradesini ortaya koyan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

- Büyükşehir Belediye Başkanı Öntürk'ün konuşması Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk de depremlerde Hatay'ın tüm bina stokunun 3'e 1'ini kaybettiğini hatırlattı. Gelecek yıl itibarıyla hem rezerv alanları hem de hak sahipliği meselesini ortadan kaldıracaklarının altını çizen Öntürk, Hatay'ı en kısa sürede ayağa kaldıracaklarının sözünü verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Hatay'ı "şahsi meselesi" yaptığını ifade eden Öntürk, "Her toplantıda Hatay'ı sormaktadır ve talimatlarıyla sizler de biliyorsunuz; tüm bakanlarımız yörede, Hatay'da, kendine ait işlerle ilgili gayretler gösteriyorlar, hizmetler yapıyorlar." diye konuştu.