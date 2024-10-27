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        Hatay'da polis ekiplerinden otizmli çocuğa ziyaret

        Hatay'ın Belen ilçesinde polis ekipleri otizmli çocuğu evinde ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2024 - 13:58 Güncelleme: 27.10.2024 - 13:58
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        Hatay'da polis ekiplerinden otizmli çocuğa ziyaret
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        Hatay'ın Belen ilçesinde polis ekipleri otizmli çocuğu evinde ziyaret etti.

        Halilbey Mahallesi'nde yaşayan Ömer Özkan, 6 yaşındaki otizmli oğlu Hüseyin Kerim Özkan'ın polislerle görüşme isteğini İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirdi.

        Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Özkan ve ailesini evinde ziyaret etti.

        Ekipler, sohbet ettikleri çocuğa oyuncak araba verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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