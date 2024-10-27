Hatay'da polis ekiplerinden otizmli çocuğa ziyaret
Hatay'ın Belen ilçesinde polis ekipleri otizmli çocuğu evinde ziyaret etti.
Hatay'ın Belen ilçesinde polis ekipleri otizmli çocuğu evinde ziyaret etti.
Halilbey Mahallesi'nde yaşayan Ömer Özkan, 6 yaşındaki otizmli oğlu Hüseyin Kerim Özkan'ın polislerle görüşme isteğini İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirdi.
Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Özkan ve ailesini evinde ziyaret etti.
Ekipler, sohbet ettikleri çocuğa oyuncak araba verdi.
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