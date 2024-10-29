Hatay'da motosikletin yayaya çarpması güvenlik kamerasında
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, motosikletin yayaya çarpmasını güvenlik kamerası kaydetti.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, motosikletin yayaya çarpmasını güvenlik kamerası kaydetti.
Prof. Dr. Muammer Aksoy Caddesi'nde ilerleyen bir motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen kadına çarptı.
Yaralanan kadın, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kadının şikayetçi olmadığı motosiklet sürücüsü ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
Kazayı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası kaydetti.
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