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        Hatay'da motosikletin yayaya çarpması güvenlik kamerasında

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, motosikletin yayaya çarpmasını güvenlik kamerası kaydetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 14:18 Güncelleme: 29.10.2024 - 14:18
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        Hatay'da motosikletin yayaya çarpması güvenlik kamerasında
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, motosikletin yayaya çarpmasını güvenlik kamerası kaydetti.

        Prof. Dr. Muammer Aksoy Caddesi'nde ilerleyen bir motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen kadına çarptı.

        Yaralanan kadın, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Kadının şikayetçi olmadığı motosiklet sürücüsü ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

        Kazayı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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