Hatay'da zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde, zeytinlik alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde, zeytinlik alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Hisarcık Mahallesi'ndeki zeytinlikte henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla yangın kısa sürede söndürüldü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.