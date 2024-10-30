Hatay'da vefat eden Kıbrıs gazisi Recai Okuyan'ın cenazesi defnedildi
Hatay'ın Belen ilçesinde vefat eden 70 yaşındaki Kıbrıs gazisi Recai Okuyan'ın cenazesi toprağa verildi.
Hatay'ın Belen ilçesinde vefat eden 70 yaşındaki Kıbrıs gazisi Recai Okuyan'ın cenazesi toprağa verildi.
Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Okuyan için Tosyalı Camisi'nde tören düzenlendi.
Okuyan'ın naaşı, burada kılınan cenaze namazının ardından Bakras Mahallesi'ndeki aile mezarlığında toprağa verildi.
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