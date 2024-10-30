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        Hatay'da vefat eden Kıbrıs gazisi Recai Okuyan'ın cenazesi defnedildi

        Hatay'ın Belen ilçesinde vefat eden 70 yaşındaki Kıbrıs gazisi Recai Okuyan'ın cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 16:06 Güncelleme: 30.10.2024 - 16:16
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        Hatay'da vefat eden Kıbrıs gazisi Recai Okuyan'ın cenazesi defnedildi
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        Hatay'ın Belen ilçesinde vefat eden 70 yaşındaki Kıbrıs gazisi Recai Okuyan'ın cenazesi toprağa verildi.

        Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Okuyan için Tosyalı Camisi'nde tören düzenlendi.

        Okuyan'ın naaşı, burada kılınan cenaze namazının ardından Bakras Mahallesi'ndeki aile mezarlığında toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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