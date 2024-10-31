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        Hatay'da narenciye hırsızlığı yapan kişi yakalandı

        Dörtyol ilçesinde, at arabasıyla narenciye hırsızlığı yapan kişi suçüstü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 16:07 Güncelleme: 31.10.2024 - 16:43
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        Hatay'da narenciye hırsızlığı yapan kişi yakalandı
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        Dörtyol ilçesinde, at arabasıyla narenciye hırsızlığı yapan kişi suçüstü yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipler, ilçede meydana gelen narenciye hırsızlığına yönelik çalışma başlattı.

        Yapılan çalışmalarda polis, Numune Evler Mahallesi'nde at arabasıyla bir kişinin narenciye çaldığını tespit etti.

        Suçüstü yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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