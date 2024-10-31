Hatay'da narenciye hırsızlığı yapan kişi yakalandı
Dörtyol ilçesinde, at arabasıyla narenciye hırsızlığı yapan kişi suçüstü yakalandı.
Dörtyol ilçesinde, at arabasıyla narenciye hırsızlığı yapan kişi suçüstü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipler, ilçede meydana gelen narenciye hırsızlığına yönelik çalışma başlattı.
Yapılan çalışmalarda polis, Numune Evler Mahallesi'nde at arabasıyla bir kişinin narenciye çaldığını tespit etti.
Suçüstü yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
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