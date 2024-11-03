Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Çevre illerden de desteğe gelen ekiplerle toplam 153 araç ve 523 personelle müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.

Ekipler, alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalede bulundu.

Kozaklı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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