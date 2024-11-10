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        Hatay'da sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 21:41 Güncelleme: 10.11.2024 - 21:45
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        Hatay'da sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
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        Hatay'ın Samandağ ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Kaplısuyu Mahallesi'nde yerleşim yerlerine yakın bir noktadaki sazlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın, yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı.

        Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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