Hatay'da sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

Kaplısuyu Mahallesi'nde yerleşim yerlerine yakın bir noktadaki sazlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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