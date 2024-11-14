Hatay'da hamile kadın ve 2 çocuğunu öldüren sanığa 3 kez ağırlaştırılmış müebbet

İskenderun'da 6 Şubat'ta 7 aylık hamile Selma ile çocukları Sait Kerim (2) ve Hamza Azat Abacı'dan (1) haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri çalışma başlatmıştı. Anne ve çocuklarının, silahla öldürüldükten sonra ormanlık alanda toprağa gömüldüklerini belirleyen ekiplerce gözaltına alınan Turgay Kaya tutuklanmıştı.

Mahkeme heyeti, sanığı "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırarak mevcut halinin devamına karar verdi.

Kaya, savunmasında, ölen Selma Abacı'nın dini nikahlı eşi, çocukların da babası olduğunu belirterek cinayeti kendisinin işlemediğini ileri sürdü.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 7 aylık hamile kadın ve 2 çocuğunu silahla öldürüp cansız bedenlerini ormanlık alana gömdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığa 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

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