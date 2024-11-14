Hatay'da motosikletin önünü kaldırıp bir araca çarparak kaçan sürücüye ceza

Kimliğinin M.S. olduğu belirlenen 17 yaşındaki sürücüye 3 bin 702 lira idari para cezası uygulandı.

Ekipler, Şükrü Balcı Caddesi'nde motosikletin önünü kaldırarak tehlikeli bir şekilde seyreden ve karşıdan gelen bir otomobile çarparak kaçan sürücü ve adresini tespit etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, sürücünün görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.