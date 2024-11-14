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        Hatay'da motosikletin önünü kaldırıp bir araca çarparak kaçan sürücüye ceza

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde kullandığı motosikletin önünü kaldırarak trafikte ilerleyen ve karşıdan gelen otomobile çarparak kaçan sürücüye para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 14:37 Güncelleme: 14.11.2024 - 14:37
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        Hatay'da motosikletin önünü kaldırıp bir araca çarparak kaçan sürücüye ceza
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        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde kullandığı motosikletin önünü kaldırarak trafikte ilerleyen ve karşıdan gelen otomobile çarparak kaçan sürücüye para cezası uygulandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, sürücünün görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

        Ekipler, Şükrü Balcı Caddesi'nde motosikletin önünü kaldırarak tehlikeli bir şekilde seyreden ve karşıdan gelen bir otomobile çarparak kaçan sürücü ve adresini tespit etti.

        Kimliğinin M.S. olduğu belirlenen 17 yaşındaki sürücüye 3 bin 702 lira idari para cezası uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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