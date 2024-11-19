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        Hatay'da konteyner kentte açılan kurs kadınları ipek dokumacılığıyla tanıştırıyor

        ALİ KEMAL ZERENLİ - Hatay'ın İskenderun ilçesindeki konteyner kentt​​​​​​​e açılan kursta ipek iplikten şal, fular ve tülbent dokuyan kadınlar, hem kazanç sağlıyor hem de depremin etkilerinden uzaklaşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 11:04 Güncelleme: 19.11.2024 - 11:04
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        Hatay'da konteyner kentte açılan kurs kadınları ipek dokumacılığıyla tanıştırıyor
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        ALİ KEMAL ZERENLİ - Hatay'ın İskenderun ilçesindeki konteyner kentt​​​​​​​e açılan kursta ipek iplikten şal, fular ve tülbent dokuyan kadınlar, hem kazanç sağlıyor hem de depremin etkilerinden uzaklaşıyor.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenenlerin ağırlandığı Yunus Emre Mahallesi'ndeki İbrahim Çeçen Vakfı Konteyner Kenti'nde dokuma kursu başlatıldı.

        EkoDoku Sürdürülebilir Yaşam Kooperatifi ve IC İbrahim Çeçen Vakfı işbirliğinde oluşturulan atölyede haftada 5 gün düzenlenen eğitime 12 kadın katılıyor.

        İpek iplikten şal, fular ve tülbent yapmayı öğrenen kursiyerler, dokuma tezgahının başına geçiyor.

        Kadınlar, yaptıkları ürünlerin satışından gelir elde ediyor.

        - "Kadınların ekonomik özgürlüklerini kazanmalarını hedefliyoruz"

        EkoDoku Sürdürülebilir Yaşam Kooperatifi Proje Müdürü Hatice Aydın Asal, AA muhabirine, ipek dokumacılığı geleneğini yaşatmaya çalıştıklarını söyledi.

        Meslek öğrenen kadınların depremin olumsuz etkilerinden uzaklaştığını belirten Asal, "Kadınların para kazanmanın ve üretmenin nasıl bir duygu olduğunu hissedebilmesini amaçlıyoruz. Bir nebze de olsun depremin izlerini silmeyi istiyoruz." dedi.

        Asal, kadınlara imkan tanınmasının önemini vurgulayarak, "Kooperatif olarak her zaman kadınların güçlenmesini, geleneksel el sanatlarıyla istihdamlarını sağlamayı, ekonomik özgürlüklerini kazanmalarını hedefliyoruz." diye konuştu.

        Kursiyerlerden 42 yaşındaki Rukiye Tüysüz, afet nedeniyle sonra zor günler geçirdiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

        "Burası bizim için çok iyi etkinlik oldu. En azından evde oturup 'Deprem mi olacak?' diye düşünmüyoruz. Kurs psikolojik olarak destek sağlıyor. İnşallah devam etmeyi düşünüyorum. Evimize, ailemize katkıda bulunuyoruz."

        54 yaşındaki Sıdıka Öztaş da dokumacılığın yeni bir tecrübe olduğunu belirterek, "Uzun zamandır ipek dokumacılığını merak ediyordum. Kurs sayesinde öğrendim." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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