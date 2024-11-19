Hatay'da jandarma ekipleri cayrokopter destekli trafik denetimi yaptı

Ekipler, çeşitli eksikliklerden dolayı 3 aracı trafikten men etti.

Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erzin, Dörtyol, Payas ve İskenderun ilçelerindeki yollarda denetim yaptı.

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