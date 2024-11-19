Hatay'da jandarma ekipleri cayrokopter destekli trafik denetimi yaptı
Hatay'da jandarma ekiplerince cayrokopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.
Hatay'da jandarma ekiplerince cayrokopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.
Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erzin, Dörtyol, Payas ve İskenderun ilçelerindeki yollarda denetim yaptı.
Cayrokopterle havadan desteklenen çalışmada 473 araç kontrol edildi, 9 sürücüye 8 bin 658 lira ceza uygulandı.
Ekipler, çeşitli eksikliklerden dolayı 3 aracı trafikten men etti.
Denetimlerin devam edeceği belirtildi.
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