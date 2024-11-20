Hatay'da jandarma ekipleri çocuklarla buluştu

Etkinlikte ayrıca öğrencilere bayrak balon ve Jandarma Çocuk Dergisi hediye edildi.

Bintaş Mahallesindeki Bintaş İlkokulu'nu ziyaret eden jandarma ekipleri, öğrencilerle uçurtma uçurdu, Jandarma Köpek Timi tarafından gerçekleştirilen gösteri çocukların beğenisini kazandı.

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