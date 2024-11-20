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        Hatay'da jandarma ekipleri çocuklarla buluştu

        Hatay'ın Hassa ilçesinde Dünya Çocuk Hakları Günü kutlamaları kapsamında jandarma ekipleri, çocuklarla vakit geçirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 20:13 Güncelleme: 20.11.2024 - 20:13
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        Hatay'da jandarma ekipleri çocuklarla buluştu
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        Hatay'ın Hassa ilçesinde Dünya Çocuk Hakları Günü kutlamaları kapsamında jandarma ekipleri, çocuklarla vakit geçirdi.

        Bintaş Mahallesindeki Bintaş İlkokulu'nu ziyaret eden jandarma ekipleri, öğrencilerle uçurtma uçurdu, Jandarma Köpek Timi tarafından gerçekleştirilen gösteri çocukların beğenisini kazandı.

        Etkinlikte ayrıca öğrencilere bayrak balon ve Jandarma Çocuk Dergisi hediye edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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