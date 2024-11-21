Hatay'da sis etkili oldu
Hatay'ın Belen ilçesinde sis etkili oldu.
Hatay'ın Belen ilçesinde sis etkili oldu.
Kentte sabah başlayan sis, hayatı olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle ilçe merkezi ve Belen-Topboğazı yolunda görüş mesafesi düştü.
Trafik ekipleri, sürücüleri hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyardı.
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