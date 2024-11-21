Hatay'da firari 4 hükümlü yakalandı
Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.
Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun ve Dörtyol ilçelerinde aranması olanlara yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.Y, H.D, Y.B. ve G.S. yakalandı.
Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Öte yandan, operasyonlar sırasında gözaltına alınan bir şüpheli ise sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.