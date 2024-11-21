Hatay'da bir üreticinin bahçesinden 7 kilo 225 gramlık tatlı patates çıktı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde çiftçi Nebil Boğday, 7 kilo 225 gramlık tatlı patates yetiştirdi.

Boğday, Yeni Mahalle'deki evinin bahçesinde yetiştirdiği tatlı patatesleri hasat ederken bir ürünün diğerlerinden daha büyük olduğunu fark etti.

Güçlükle kopardığı tatlı patatesi tartan Boğday, ürünün 7 kilo 225 gram geldiğini gördü.