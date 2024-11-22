Hatay'da 35 düzensiz göçmen yakalandı

Düzensiz göçmenler de sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre jandarma ekipleri, Reyhanlı ilçesinde 4 mahalleye eş zamanlı operasyon yaptı.

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