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        Hatay'da 35 düzensiz göçmen yakalandı

        Hatay'da yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 35 yabancı uyruklu yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 18:15 Güncelleme: 22.11.2024 - 18:15
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        Hatay'da 35 düzensiz göçmen yakalandı
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        Hatay'da yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 35 yabancı uyruklu yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre jandarma ekipleri, Reyhanlı ilçesinde 4 mahalleye eş zamanlı operasyon yaptı.

        Operasyonda yabancı uyruklu 35 kişinin yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edildi. Göçmenlerin ülkeye girişini sağladığı belirlenen 3 şüpheli ise gözaltına alındı.

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Düzensiz göçmenler de sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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