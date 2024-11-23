Belen'de polis ekipleri öğrencilere siber güvenlik eğitimi verdi

Öğrencilerle bir araya gelen ekipler, bilinçli teknoloji kullanımı, siber güvenlik önlemleri ve siber zorbalıkla mücadele konularında bilgi verdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sultan 2. Abdulhamid Han Ortaokulu ve Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.