Hatay'da yük treninin çarptığı kişi yaralandı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yük treninin çarptığı kişi yaralandı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yük treninin çarptığı kişi yaralandı.
Numune Evler Mahallesi'nde, Adana-İskenderun seferini yapan yük treni, M.B.G'ye (21) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı M.B.G, sağlık ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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