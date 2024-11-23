Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da yük treninin çarptığı kişi yaralandı

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yük treninin çarptığı kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 22:53 Güncelleme: 23.11.2024 - 23:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da yük treninin çarptığı kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yük treninin çarptığı kişi yaralandı.

        Numune Evler Mahallesi'nde, Adana-İskenderun seferini yapan yük treni, M.B.G'ye (21) çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı M.B.G, sağlık ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        3. Dünya Savaşı geliyor mu?
        3. Dünya Savaşı geliyor mu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cimbom 3 puanı tek golle aldı!
        Cimbom 3 puanı tek golle aldı!
        Tarihe geçen galibiyet!
        Tarihe geçen galibiyet!
        20'nci kattan düşüp can verdi!
        20'nci kattan düşüp can verdi!
        Çete elebaşı Fırat Sarı: Her şeyi anlatmak istiyorum!
        Çete elebaşı Fırat Sarı: Her şeyi anlatmak istiyorum!
        "G.Saray'ı uzun zamandır böyle görmedim"
        "G.Saray'ı uzun zamandır böyle görmedim"
        Belediye meclisi üyesi gazeteciyi darp etti! Dehşet anları kamerada!
        Belediye meclisi üyesi gazeteciyi darp etti! Dehşet anları kamerada!
        6 gollü gövde gösterisi
        6 gollü gövde gösterisi
        Fener'i Oğuz Aydın'lattı
        Fener'i Oğuz Aydın'lattı
        Ünlü yönetmen entübe edildi
        Ünlü yönetmen entübe edildi
        Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe 7-8 gol atabilirdi
        Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe 7-8 gol atabilirdi
        Kudret narını beslenme listenize eklemek için 9 neden
        Kudret narını beslenme listenize eklemek için 9 neden
        Yasak aşk iddiası çekiçli vahşetle bitti!
        Yasak aşk iddiası çekiçli vahşetle bitti!
        Özel izinle girilebiliyor... Dünyada tek
        Özel izinle girilebiliyor... Dünyada tek
        Ailenin yeni yıldızları
        Ailenin yeni yıldızları
        'Belediye başkanı' dolandırdı
        'Belediye başkanı' dolandırdı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Adalet ve fair-play arayışındayız!"
        "Adalet ve fair-play arayışındayız!"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Samandağ'da Tekebaşı Grubu İçme Suyu Şebeke Hattı'nın yapımına başlandı
        Samandağ'da Tekebaşı Grubu İçme Suyu Şebeke Hattı'nın yapımına başlandı
        Belen'de polis ekipleri öğrencilere siber güvenlik eğitimi verdi
        Belen'de polis ekipleri öğrencilere siber güvenlik eğitimi verdi
        Hatay'da otomobilin çarptığı motosikletteki 3 kişi yaralandı
        Hatay'da otomobilin çarptığı motosikletteki 3 kişi yaralandı
        Amfibi deniz piyadeleri İskenderun'da eğitim yaptı
        Amfibi deniz piyadeleri İskenderun'da eğitim yaptı
        Çorlu'da silahlı saldırıda ölen teknik direktör Aka memleketi Hatay'da topr...
        Çorlu'da silahlı saldırıda ölen teknik direktör Aka memleketi Hatay'da topr...
        Silahlı saldırıda ölen teknik direktör Ersin Aka'nın cenazesi Hatay'da defn...
        Silahlı saldırıda ölen teknik direktör Ersin Aka'nın cenazesi Hatay'da defn...