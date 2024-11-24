Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da 2 katlı iş hanının balkon duvarı çöktü

        Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, 2 katlı iş hanının duvarı çöktü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 17:52 Güncelleme: 24.11.2024 - 17:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da 2 katlı iş hanının balkon duvarı çöktü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, 2 katlı iş hanının duvarı çöktü.

        Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir iş hanının balkon duvarı, kuvvetli rüzgar nedeniyle çöktü.

        Yaşanan çökme sonrası alanda polis ekiplerince önlemi alındı, iş hanına girişler kapatıldı.

        Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bazı kentlerde eğitime kar engeli!
        Bazı kentlerde eğitime kar engeli!
        Rusya'da aile değerlerine karşı propagandayı yasaklandı
        Rusya'da aile değerlerine karşı propagandayı yasaklandı
        Cimbom, Muslera'nın alternatifini buldu!
        Cimbom, Muslera'nın alternatifini buldu!
        Özel izinle girilebiliyor... Dünyada tek
        Özel izinle girilebiliyor... Dünyada tek
        Emlak ilanında yeni dönem
        Emlak ilanında yeni dönem
        "Türkiye'nin bir 'iç Kürt sorunu' kalmamıştır"
        "Türkiye'nin bir 'iç Kürt sorunu' kalmamıştır"
        Sivas'ta fırtınalı maç golsüz sona erdi!
        Sivas'ta fırtınalı maç golsüz sona erdi!
        Yoğun bakımda iki doktoru yaraladı!
        Yoğun bakımda iki doktoru yaraladı!
        Sami Şekeroğlu hayatını kaybetti
        Sami Şekeroğlu hayatını kaybetti
        İrfan Can Kahveci'den 3 yıllık imza!
        İrfan Can Kahveci'den 3 yıllık imza!
        Kritik saatler
        Kritik saatler
        Bolu Dağı'nda yoğun kar ulaşımı aksattı: Karla mücadele çalışmalarında son durum
        Bolu Dağı'nda yoğun kar ulaşımı aksattı: Karla mücadele çalışmalarında son durum
        Kayserispor-Fenerbahçe maçında penaltı var mı?
        Kayserispor-Fenerbahçe maçında penaltı var mı?
        Hayalleri gerçeğe dönüştüren rotalar!
        Hayalleri gerçeğe dönüştüren rotalar!
        Mezarlıkta yasak aşk cinayeti! Eski sevgilisini yeni sevgilisine öldürttü
        Mezarlıkta yasak aşk cinayeti! Eski sevgilisini yeni sevgilisine öldürttü
        Beşiktaş'ın Göztepe 11'i!
        Beşiktaş'ın Göztepe 11'i!
        Yürüyen zatürre salgınına dikkat!
        Yürüyen zatürre salgınına dikkat!
        Kimi okul yaptırdı kimi öğretmenlik yaptı
        Kimi okul yaptırdı kimi öğretmenlik yaptı
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Melis Karaduman!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Melis Karaduman!
        Hangi gıdalar diyete eklenmeli?
        Hangi gıdalar diyete eklenmeli?

        Benzer Haberler

        Belen'de sis ulaşımı olumsuz etkiledi
        Belen'de sis ulaşımı olumsuz etkiledi
        Hatay'da refüje çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı
        Hatay'da refüje çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı
        Arzu öğretmen atık malzemelerden tasarladığı ürünlerle okulu renklendirdi
        Arzu öğretmen atık malzemelerden tasarladığı ürünlerle okulu renklendirdi
        Hatay'da sağanak etkili oldu
        Hatay'da sağanak etkili oldu
        Sol gözünü kaybettiği depremin zorluklarını öğrencilerinin sevgisiyle aştı
        Sol gözünü kaybettiği depremin zorluklarını öğrencilerinin sevgisiyle aştı
        Depremde ölen Esra öğretmenin yarım kalan anaokulu hayalini kardeşi yaşatıy...
        Depremde ölen Esra öğretmenin yarım kalan anaokulu hayalini kardeşi yaşatıy...