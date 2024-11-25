Hatay'da park halindeki tır yanarak kullanılamaz hale geldi

Akbez Mahallesi'nde park halindeki 27 VL 579 plakalı tır, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

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