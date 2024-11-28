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        İskenderun'da asayiş uygulaması yapıldı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, polis ekiplerince asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 08:51 Güncelleme: 28.11.2024 - 10:26
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        İskenderun'da asayiş uygulaması yapıldı
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, polis ekiplerince asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde, şüpheli ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik uygulama yapıldı.

        Uygulamada, kafe ve barların denetiminin yanı sıra sürücü ve yayalara da Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu gerçekleştirildi.

        Trafik ekipleri de kontrol noktalarında durdurdukları araçların sürücülerine alkol testi yaptı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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