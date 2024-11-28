İskenderun'da asayiş uygulaması yapıldı

Trafik ekipleri de kontrol noktalarında durdurdukları araçların sürücülerine alkol testi yaptı.

Uygulamada, kafe ve barların denetiminin yanı sıra sürücü ve yayalara da Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu gerçekleştirildi.

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