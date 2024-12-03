Hatay'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi

Etkinliğe Arsuz Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar ile bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve aileler katıldı.

Arsuz ilçesindeki özel bir rehabilitasyon merkezinde de farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

İskenderun ilçesinde ise el sanatları kursuna katılan engelli öğrenciler, eğitmenler eşliğinde mavi kapaklarla çeşitli figürler yaptı.

Antakya ilçesindeki Apaydın İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte de "Bir Tebessüm Bin Mutluluk" topluluğundaki öğretmenler ve gönüllülerce engelli çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi.

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