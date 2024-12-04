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        Hatay'da engelli depremzedelere 12 akülü tekerlekli sandalye dağıtıldı

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Hatay'da, engelli 12 depremzedeye akülü tekerlekli sandalye verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 14:47 Güncelleme: 04.12.2024 - 14:59
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        Hatay'da engelli depremzedelere 12 akülü tekerlekli sandalye dağıtıldı
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        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Hatay'da, engelli 12 depremzedeye akülü tekerlekli sandalye verildi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Kisecik Yerleşkesi F Blok Habitat Salonu’nda "Engelleri Birlikte Aşıyoruz" sloganıyla tekerlekli sandalye dağıtımı gerçekleştirildi.

        Alanda konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayrettin Güngör, engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak, haklarını savunmak ve toplumda farkındalığı artırmak adına güçlü bir dayanışma içerisinde olduklarını belirtti.

        Konuşmanın ardından engellilere akülü tekerlekli sandalyeleri teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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