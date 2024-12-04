Hatay'da engelli depremzedelere 12 akülü tekerlekli sandalye dağıtıldı
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Hatay'da, engelli 12 depremzedeye akülü tekerlekli sandalye verildi.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Hatay'da, engelli 12 depremzedeye akülü tekerlekli sandalye verildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Kisecik Yerleşkesi F Blok Habitat Salonu’nda "Engelleri Birlikte Aşıyoruz" sloganıyla tekerlekli sandalye dağıtımı gerçekleştirildi.
Alanda konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayrettin Güngör, engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak, haklarını savunmak ve toplumda farkındalığı artırmak adına güçlü bir dayanışma içerisinde olduklarını belirtti.
Konuşmanın ardından engellilere akülü tekerlekli sandalyeleri teslim edildi.
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