Hatay'da engelli depremzedelere 12 akülü tekerlekli sandalye dağıtıldı

Alanda konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayrettin Güngör, engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak, haklarını savunmak ve toplumda farkındalığı artırmak adına güçlü bir dayanışma içerisinde olduklarını belirtti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Kisecik Yerleşkesi F Blok Habitat Salonu’nda "Engelleri Birlikte Aşıyoruz" sloganıyla tekerlekli sandalye dağıtımı gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.