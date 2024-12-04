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        Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 18:11 Güncelleme: 04.12.2024 - 18:20
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        Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
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        Hatay’ın İskenderun ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        İsmet İnönü Mahallesi'ndeki ormanlık alandan henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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